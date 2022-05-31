Bursa'da büyük patlama! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazası 13.00 sıralarında patladı.

Yangın sonrası siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken, bir çok noktadan görüldü. Yangına Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ettiler.

Alevler kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldü bildirildi.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN İNCELEME

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınırken, Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1’i ağır 5 kişinin de yaralandığını söyleyen Vali Canbolat, “Fabrikada siloların, buhar kazanının olduğu ve ünitelerin olduğu bölümde saat 13.00 gibi patama oldu. İhbar üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerimiz müdahale etti. Müdahale sonucunda görüldü ki 1 işçimiz hayatını kaybetti, 5 yaralı var. Bunlardan genel tespit itibarıyla bakıldığı zaman birinin durumu ağır, Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. İçeride başka kişi olma ihtimaline karşı da her türlü araştırma devam ediyor” dedi.

Vali Canbolat, fabrikadaki patlamanın ardından meydana gelen göçükte kalan olup olmadığı yönündeki soruya, “1 kişiyle ilgili tespit yapmaya çalışıyoruz. Kendisine ulaşılamadı. Bugün işte miydi, burada mıydı? Net bir tespit yok ama bölge ile ilgili araştırma sonuna kadar yapılacak. Ona ulaşıncaya kadar burada mı, dışarıda mı, ulaşıncaya kadar çalışmalar devam edecek. Olan yığıntıyla ilgili de itfaiye ve AFAD ekiplerimiz çalışıyor” yanıtını verdi.

Başkan Aktaş da “Vefat eden arkadaşımız, firmanın kadrolu çalışanı değil dışarıdan hizmet aldığı bir firmanın çalışanı. Onların belirli, düzenli geliş gidiş saati yok. Firmanın elemanı olduğu için tam kayıt altında değil. Normal girişi olan kişiler, kadrolu elamanları belli zaten” dedi.

ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ

Fabrikadaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye çıktı. Fabrikanın talaş silolarında meydana gelen patlama sonrası oluşan göçük altında 1 kişinin kaldığı bilgisi üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2,5 saat sonra aranan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.