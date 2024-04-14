Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Uludağ'ın eteklerinde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Ormanlık alandan çıkan dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin, zorlu arazi şartlarında yangın bölgesine ulaşma ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.