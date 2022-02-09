Bursa'da tornavidalı gaspçıyı öldüren üniversiteli Enes tahliye edildi

3 Ocak'ta Bursa'da kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu gasbetmeye çalıştığını öne sürdüğü Erkan A.'yı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Enes tahliye edildi.

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes K., deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, bu sırada Erkan A., elindeki tornavida ile Enes K.'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes K. ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Erkan A., "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes K.'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes K., Erkan A.’yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

20 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Enes K., olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Erkan A.'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes K. işe gitti. 'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan A., kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes K., çıkarıldığı mahkemece ‘cinayet’ suçlamasıyla tutuklandı.

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Aile, avukatı aracılığıyla Enes K.’ün tutukluğuna itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra tahliyesine karar verdi.