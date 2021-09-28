Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları açıklandı.

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. İOKBS 2021 yılında 5 Eylül tarihinde merkezi olarak gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu sınavda, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri ter döktüler. MEB tarafından yapılan açıklamada, 'Bakanlığımızca ilköğretim 5, 6, 7, 8. ile ortaöğretim hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik bursluluk sınavı sonuçları açıklandı.' denildi. Sonuçlar, meb.gov.tr internet adresinden sorgulanabiliyor.

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi.

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Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.