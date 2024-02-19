  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Büyük yıkım yaşanacak'' diyerek 7 üzeri deprem beklenen ilçe ve illeri sıraladı!

''Büyük yıkım yaşanacak'' diyerek 7 üzeri deprem beklenen ilçe ve illeri sıraladı!

''Büyük yıkım yaşanacak'' diyerek 7 üzeri deprem beklenen ilçe ve illeri sıraladı!
Güncelleme:

Japon deprem uzmanı Bugün İstanbul'da da hissedilen Bursa - Gemlik merkezli deprem ardından açıklamalarda bulundu.

Saatler 10:45'i gösterdiğinde Bursalılar 3,5 büyüklüğündeki yer sarsıntısıyla tedirgin oldu. 13,2 km derinlikte gerçekleşen depremi İstanbullular da hissetti. Gemlik merkezli deprem, Japon deprem uzmanı Moriwaki'ye göre bu deprem daha büyüklerinin ayak sesi niteliğinde. 

"BÜYÜK YIKIM YAŞANACAK"

Moriwaki, son depremin şiddetinin az olmasına rağmen bu tarz artçı depremlerin sık sık yaşanacağını belirtti.

tgrthaber.com.tr'den Zehra Maslak'a konuşan Morwaki, bölgede zeminin yumuşak olduğunun altını çizerken 7 üzeri bir depremde yüksek olasılıkla büyük yıkım yaşanacağını da vurguladı.

"7'NİN ÜZERİNDE ENERJİ BİRİKTİ"

Biriken enerjinin ortalama 7 üzeri olacağını kaydeden Moriwaki, Türkiye'de son 2 yıldır tüm fay hatlarının üst üste yaşandığını açıkladı.

İLÇE VE İL ADLARINI VERDİ: 7 ÜZERİ DEPREM BEKLENİYOR

Moriwaki uyarılarına şöyle devam etti: "Meydana gelen 3.5 şiddetindeki Gemlik deprem sonrası ara ara Konya, Malatya gibi yerlerde de yaşandı.

 Korkulacak şiddette olmayan bu depremler diğer depremlerin habercisidir. Güney fay hattı, kuzey fay hattını tetikliyor.

Bursa-Gemlik, Balıkesir, Yalova civarında 7 üzeri deprem bekleniyor.

Bandırma tarafından küçük ancak sık sık depremler meydana geliyor. Bundan yola çıkarak büyük depremin habercisi olacağını söyleyebiliriz."

Etiketler ilçe deprem risk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mesai saatlerini düşürecek teklif TBMM'ye geliyor Mesai saatlerini düşürecek teklif TBMM'ye geliyor Ebru Gündeş 4. kez nikâh masasına oturuyor Ebru Gündeş 4. kez nikâh masasına oturuyor Türk futbolunda Passolig E-bilet dönemi sona erdi! Türk futbolunda Passolig E-bilet dönemi sona erdi! Güzel spor spikerinden olay itiraf: ''İki yıl boyunca tacize uğradım'' Güzel spor spikerinden olay itiraf: ''İki yıl boyunca tacize uğradım'' Bursa'da deprem İstanbul'da da hissedildi Bursa'da deprem İstanbul'da da hissedildi Survivor adasında büyük kavga: ''Dişim kırıldı, dişim!'' Survivor adasında büyük kavga: ''Dişim kırıldı, dişim!'' Evini akrabasına kiralayanlara kötü haber: Akraba vergisi ödenecek! Evini akrabasına kiralayanlara kötü haber: Akraba vergisi ödenecek! İstanbul'da eski eşini 23 yerinden vuran cani kocaya film gibi operasyon İstanbul'da eski eşini 23 yerinden vuran cani kocaya film gibi operasyon İslam Memiş'ten Dolar uyarısı: ''Yine bu yalana inananlar var'' İslam Memiş'ten Dolar uyarısı: ''Yine bu yalana inananlar var'' ENAG'ın kurucusu ünlü ekonomistten Dolar kuru için ''vahim'' tahmin ENAG'ın kurucusu ünlü ekonomistten Dolar kuru için ''vahim'' tahmin