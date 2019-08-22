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  3. 22 Ağustos 2019 11:35

Büyükada'da yine fayton eziyeti ! Skandal görüntüler

Büyükada'da faytona sürülen at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncunun yere yığılan atı zorla kaldırmaya çalışması bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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Büyükada’da faytona sürülen bir at, yoğun tempoya dayanamayarak bitkin düşüp yere yığıldı. Faytoncu ise işine devam edebilmek için atı çekerek yığıldığı yerden kaldırmaya çalıştı. Faytoncunun zorla kaldırmaya çalıştığı atın durumununu gören bir vatandaş da faytoncu şahsa tepki gösterdi.

Faytoncunun bitkin düşüp yere yığılan atı zorla kaldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde faytoncu, yere yığılan atı zorla kaldırmaya çalışıyor. Bir vatandaş da atın durumuna kayıtsız kalamayarak faytoncuya tepki gösteriyor.

İHA

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