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Büyükçekmece'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı

Büyükçekmece'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı
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Büyükçekmece'de bir İETT otobüsü, yağışın etkisiyle kayarak bariyerlere çarptı. Elde edilen bilgilere göre, kaza sonucunda yaralanan olmadı.

Akşam saatlerinde Güzelşehir yolu üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, bir İETT otobüsü, şoförün yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak bariyerlere çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otobüsün boş olması sayesinde yaralanan olmadı.

Sürücünün de durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik oluştu. Polis ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Etiketler büyükçekmece İETT otobüs bariyer
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