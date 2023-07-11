Çanakkale açıklarında deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre saat 12.52'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale açıklarında meydana gelen deprem Balıkesir'den de hissedildi. Depremin derinliği ise 7.0 olarak hesaplandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...