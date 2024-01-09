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Çanakkale Boğazı kapatıldı

Çanakkale Boğazı kapatıldı
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Çanakkale'de olumsuz hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda kötü hava koşulları ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği saat 13.30 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. 

DHA

Etiketler çanakkale boğazı gemi trafiği
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