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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’de orman yangını
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın, saat 14.22 sıralarında Gürece köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler sevk edildi.

Büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

 

İHA

Etiketler çanakkale orman yangını
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