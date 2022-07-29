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Canlı yayında asgari ücrete yüzde 50’ye yakın zam bombası

Türkiye kritik 2023 seçimleri için geri sayıma geçerken, eski CHP'li milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş canlı yayındaki "İktidar belli ki yılbaşında asgari ücrete seçim de geldiği için yüzde 50’ye yakın bir zam yapacak" açıklamasıyla gündem oldu.

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili ve Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, tv100'de yayınlanan Sağlı Sollu programında asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Yarkadaş, 'İktidar belli ki yılbaşında asgari ücrete seçim de geldiği için yüzde 50’ye yakın bir zam yapacak.' ifadelerini kullandı.

Gazeteciler Hacı Yakışıklı, Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş; Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Ekonominin konuşulduğu bölümde Yarkadaş, asgari ücretle ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

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 Yarkadaş, konuyla ilgili şunları söyledi;

''İktidar belli ki yılbaşında asgari ücrete seçim de geldiği için %50’ye yakın bir zam yapacak. O yüzden (MB enflasyon tahmini) %60’ta sabitlediler ama %60 hedefini tutturabilmeleri mümkün değil.' 

Etiketler asgari ücret zam asgari ücrete zam zam geliyor barış yarkadaş
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