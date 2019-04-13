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  3. 13 Nisan 2019 12:30

Cansız bedenleri bulunan 2 kız kardeşin otopsisinden şoke eden ayrıntı

Afyonkarahisar’da evlerinde ölü bulunan iki kız kardeşe yapılan otopside, ateşli silahla öldürüldükleri belirlenen kardeşlerden birinin 5 aylık hamile olduğu tespit edildi.

Cansız bedenleri bulunan 2 kız kardeşin otopsisinden şoke eden ayrıntı
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AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, evlerinde başlarından tabancayla vurularak öldürmüş halde bulunan kız kardeşler Aysel Şahin (20) ve Hatice Şahin'i (16), ağabeyleri Bayram Şahin (21) öldürdüğünü itiraf etti. Otopside Aysel Şahin'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Dinar'a bağlı Çayüstü köyü merkezine yaklaşık bir kilometre mesafedeki evde, dün öğle saatlerinde Aysel ve Hatice Şahin kardeşleri, silahla vurulmuş halde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede de 2 kardeşin başlarından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. 

Kız kardeşlerin cansız bedenleri, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma köye giriş ve çıkışları kapattı. Ardından da mahkemeden alınan arama kararı ile Cumhuriyet Savcısı gözetiminde köydeki evlerde arama yaptı.

AĞABEY İTİRAF ETTİ

Jandarma olayın ardından anne baba ile 4 kardeşi ifadeye aldı. Kardeşlerin en büyüğü olan Bayram Şahin ise gözaltına alındı. Şahin, sorgusunda kardeşlerini öldürdüğünü itiraf etti. Bayram Şahin'in ifadesi doğrultusunda çifte cinayette kullanılan tabanca olay yerine yaklaşık 700 metre mesafede toprağa gömülü olarak bulundu.

5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ANLAŞILDI

Öte yandan Aysel ve Hatice Şahin kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan otopside Aysel Şahin'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Cenazelerin buradaki işlemlerin ardından toprağa verileceği belirtildi.

 

iki kız kardeş , Afyonkarahisar
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