Çekimler başlıyor: Gibi 3. sezon yayın tarihi belli oldu

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerde oynadığı fenomen yapım Gibi dizisinin 3.sezonu yayın tarihi belli oldu.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan, yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in, senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı Gibi dizisi yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşacak.

GİBİ YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Çekimleri için hazırlıkların sürdüğü Gibi yeni bölümleriyle her cuma günü Exxen'de olacak. Gibi'nin yeni sezon bölümleriyle 7 Ekim'den itibaren ekrana gelmeye başlayacak.