Cem Yılmaz biletleri karaborsaya düştü

Cem Yılmaz gösterisinin biletleri tükendi. Yılmaz'ın 7 Şubat ile 26 Mart 2024 tarihleri arasındaki gösterilerinin biletleri karaborsada 50 bin liraya dayandı.

Cem Yılmaz'ın 7 Şubat ile 26 Mart 2024 tarihleri arasında Zorlu Center'daki CMXXIV adlı yeni gösterisinin tüm biletleri tükendi.

Tele1'in haberine göre, fiyatları yüksek diye tartışılan ve 495 ile 4 bin 400 lira arasında satılan tüm biletleri tükendi ama gösterilerin biletleri karaborsada 50 bin liraya çıktı.

İnternetteki satış sitelerinde balkondaki en düşük fiyat 2 bin 825 liradan başlıyor. Cem Yılmaz'ın gösterisinin biletleri internetteki satış sitelerinde, en ön VIP, 16 bin 950 liradan başlayıp 49 bin 850 lira arasında fiyatlarla satışta.