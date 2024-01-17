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Cem Yılmaz biletleri karaborsaya düştü

Cem Yılmaz biletleri karaborsaya düştü
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Cem Yılmaz gösterisinin biletleri tükendi. Yılmaz'ın 7 Şubat ile 26 Mart 2024 tarihleri arasındaki gösterilerinin biletleri karaborsada 50 bin liraya dayandı.

Cem Yılmaz'ın 7 Şubat ile 26 Mart 2024 tarihleri arasında Zorlu Center'daki CMXXIV adlı yeni gösterisinin tüm biletleri tükendi.

Tele1'in haberine göre, fiyatları yüksek diye tartışılan ve 495 ile 4 bin 400 lira arasında satılan tüm biletleri tükendi ama gösterilerin biletleri karaborsada 50 bin liraya çıktı.

İnternetteki satış sitelerinde balkondaki en düşük fiyat 2 bin 825 liradan başlıyor. Cem Yılmaz'ın gösterisinin biletleri internetteki satış sitelerinde, en ön VIP, 16 bin 950 liradan başlayıp 49 bin 850 lira arasında fiyatlarla satışta.

Etiketler cem yılmaz vbilet karaborsa
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