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Cem Yılmaz'dan Tarkan'a yanıt: Yatım var, saçım da var...

Cem Yılmaz'dan Tarkan'a yanıt: Yatım var, saçım da var...

Tarkan'ın lüks yat aldığı haberleri yalanlamasının ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz da konuya el attı.

Komedyen Cem Yılmaz,Maldivler’de 80 milyon TL değerinde ultra lüks bir tekne satın aldığına yönelik haberleri yalanlamasının ardından sosyal medyadan mesaj yayımladı. 

Tarkan'ın mesajını alıntılayan Yılmaz, "Benim de Kaz dağlarına hic gitmisligim yoktu. Senelerce vay villası var dediler ! Dedim olabilir :) ve yer aldim oradan .Her şerde hayır vardır. Yatım var,saçım da var bunlar ok" dedi. 

Tarkan'dan dev yatırım; hayali gerçek olduTarkan'dan dev yatırım; hayali gerçek olduMagazin

 

Etiketler tarkan yat
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