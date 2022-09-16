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Çeşme açıklarında tekne faciası: 5 ölü

Çeşme açıklarında tekne faciası: 5 ölü

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Uçburun sahili açıklarında meydana geldi. Düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler tarafından denizde 11, sahilde 3 Kaçak Göçmen kurtarıldı. Yapılan çalışmalarda 5 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinde batan teknede 20 kişi olduklarını söylemeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış emniyet timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı. 

Etiketler izmir göçmen teknesi
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