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Cevdet Yılmaz: En önemli kısıtımız cari açık meselesi

Cevdet Yılmaz: En önemli kısıtımız cari açık meselesi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lityum-İyon Pil Hücresi Giga Fabrika Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lityum-İyon Pil Hücresi Giga Fabrika Açılış Töreni’nde konuştu.

Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak iddialı hedeflerimiz var. Yüzyıllık birikimi kazanımları koruyarak bunların zemininde ikinci bir yüzyıla giriyoruz biz buna Türkiye yüzyılı diyoruz. 86 milyon bütün milletimizin yüzyılıdır. Her biriminizin katkı ile şekillenecek bir yüzyıldır.

Bu yüzyılın en önemli unsurlarından biri güçlü bir ekonomik yapı, teknolojik yapı inşa etmemizdir. Çok üretmek elbette önemli, ama katma değeri yüksek üretim yapısı oluşturmak bilgi ve teknoloji tabanlı ekonomi inşa etmek çok daha kıymetli.

Nitelikli insan kaynağınız olduğu zaman katma değeri yüksek bir ekonomiyi inşa ediyorsunuz. Kritik teknolojiler ile nitelikli insan gücümüzün bizim Türkiye yüzyılında uluslararası alanda çok daya yükseğe çıkaracağına inanıyorum.

En önemli kısıtımız cari açık meselesidir. Kritik alanlarda enerji başta olmak üzere dışa bağımlılığımızı azaltmamız yerli ve milli üretimi artırmamız gerekiyor."

Etiketler Cevdet Yılmaz cari cari açık
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