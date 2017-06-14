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  3. 14 Haziran 2017 23:00

Ceylin'in katiliyle ilgili kan donduran açıklama

Komşusunun evinde ölü bulunan Ceylin ile ilgili katil zanlısı Şükriye T.'nin kayınvalidesi daha önce 2 torununu kaybettiğini ve ölümlerinin şüpheli olduğunu söyledi.

Ceylin'in katiliyle ilgili kan donduran açıklama
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Komşusunun evinde ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin'in başına gelenler Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği Tatlı Sert programında masaya yatırıldı. Katil zanlısı olarak tutuklanan Şükriye T.'nin kayınvalidesi, daha önce de 2 torunu kaybettiğini ve ölümlerin şüpheli olduğunu söyledi.

Katil zanlısı olarak tutuklanan Şükriye T.'nin kayınpederi ve kayınvalidesinin de konuk olduğu yayında çarpıcı gelişmeler yaşandı

Kayınvalide, daha önce 2 torunu kaybettiğini ve ölümlerin şüpheli olduğunu söyledi.

"Şükriye bir torunumum yataktan düşüp öldüğünü söyledi. Diğerinin de sürekli bayıldığını anlatırdı. Bana kalırsa sağlıklı bir bebekti. bir gün fenalaştığını söyleyerek hastaneye gitmişler. Hastanede ölmüş Ancak iki torunumun da ölümünü şüpjeli buluyorum"

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