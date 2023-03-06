  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart gündem oldu

CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart gündem oldu

CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart gündem oldu
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Karar sonrası CHP Genel Merkezi'ne asılan Kılıçdaroğlu'nun 'Başlıyoruz' pankartı ise dikkat çekti.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde yapılan Altılı Masa toplantısı sonrası SP lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin ortak adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Siyaset kulislerini hareketlendiren karar sonrası CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı 'Başlıyoruz' pankartı asıldı.

Etiketler chp genel merkez pankart
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçeli güzel voleybolcu Arina Fedorovtseva: Türklerden sürekli evlenme teklifleri alıyorum
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili ilk açıklama
Tuğba Ekinci'den ilginç ''seçim vaadi'': Gece kırmızı noktalı filmler olacak
Akşener yeniden Altılı Masa'da
Dünyanın en zehirli ahtapotu: Aynı anda 30 insanı ve 10 bin fareyi öldürebiliyor!
Et fiyatlarında çılgın artış! Hem vatandaş hem esnaf isyanda
Dolar barajı aştı; Euro ve altında yön değişti
İmamoğlu ve Yavaş için karar verildi: İşte 12 maddelik yol haritası
Genç kadın 5. kattan taksicinin üzerine düştü
İYİ Partili isimden ''Nerede kalmıştık?'' paylaşımı