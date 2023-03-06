CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Karar sonrası CHP Genel Merkezi'ne asılan Kılıçdaroğlu'nun 'Başlıyoruz' pankartı ise dikkat çekti.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde yapılan Altılı Masa toplantısı sonrası SP lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin ortak adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Siyaset kulislerini hareketlendiren karar sonrası CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı 'Başlıyoruz' pankartı asıldı.