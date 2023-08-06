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CHP'de kritik gün! MYK toplantısı yapılacak

CHP'de kritik gün! MYK toplantısı yapılacak
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CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın 13.00'te bir araya gelecek.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde istediği sonuçları alamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay süreci devam ederken partinin Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) yarın toplanacağı duyuruldu.

Kurul, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te toplanacak.

 CHP’de yeni oluşturulan MYK, ilk iki toplantısını haziran ayı içerisinde gerçekleştirmiş ve kongre süreci başlatılmıştı.

Öte yandan Olağan Kurultay öncesi il ve ilçelerde kongreler de devam ediyor.

Etiketler myk chp merkez yürütme kurulu toplantı kemal kılıçdaroğlu
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