CHP'de seçim sonrası ilk MYK toplanıyor
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yarın Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında bir araya gelecek. Toplantının başlıca gündemi, 31 Mart yerel seçim sonuçları olacak.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yarın toplanacak. Alınan bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.00'te yapılacak.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk kez toplanan MYK'da, seçim sonuçları değerlendirilecek.
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