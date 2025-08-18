  1. Anasayfa
  3. CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Başkan'dan belediye çalışanına yüzde 23 zam!

Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 23 oranında zam yaptıklarını duyurdu.

Yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen kaynakları ilk olarak personellere kullandıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 23 oranında zam yaptıklarını duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, ayrıca belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan personellerin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı. Alınan bu karar doğrultusunda, en düşük taban aylık maaş 40 bin TL’ye yükseltilerek çalışanların refah seviyesinin artırılması hedeflendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde yürütülen çalışmalar ile elde edilen kaynak öncelikle personeller için kullanılırken, Başkan Çerçioğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek, "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz"dedi.

