CHP'den o bakanlara ''vatana ihanet'' suçlaması

CHP, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanları, Rekabet Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkında, “görevi kötüye kullanmaktan” suç duyurusunda bulundu.

CHP, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanları, Rekabet Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkında, fındık üreticilerinin zararına ve Türkiye’nin milyonlarca dolar döviz kaybına yol açtıkları, Ferrero şirketinin ve yabancı fındık tekellerinin haksız ve sebepsiz olarak zenginleşmesine neden oldukları gerekçesiyle, “görevi kötüye kullanmaktan” suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanları Mehdi Eker ve Faruk Çelik, görevde olan Ahmet Eşref Fakıbaba ve Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, ikinci başkanı Arslan Narin ve üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

CHP’liler, “fındık ihracatında hakim konuma gelerek en fazla fındık ihracatı yapan Oltan Gıda A.Ş.'nin dünyadaki en büyük fındık alıcısı olan Ferrero International S.A.'ya devrine onay veren ve haksız rekabet kurallarını ihlal ederek fındık alım piyasasında tekel oluşturan, fındık üreticisinin ve ülkenin milyarlarca dolar zararına olacak şekilde fındık fiyatlarını düşürerek, haksız kazanç elde eden Ferrero International S.A. ve ilgili şirketler hakkında işlem yapmayarak, görevini kötüye kullandıklarını” belirttikleri “şüpheliler” hakkında TCK’nın 257. maddesi gereğince soruşturma yapılarak, haklarında kamu davası açılması isteminde bulundu.

“VATANA İHANET”

Suç duyurusu ile ilgili açıklamada bulunan Torun, Karadeniz’de gittikleri her yerde fındık üreticilerinden özellikle son iki yıldır fındık fiyatlarının, piyasada tekelleşen Ferrero International S.A. şirketi tarafından manipülasyon yapılması sonucu düşürüldüğü yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, şöyle dedi:

“400 bin üreticinin, dolaylı 8 milyon insanın ekonomisini yakından ilgilendiren, yüzde 80’i ihraç edilen ve Türkiye’ye 3 milyar dolar döviz kazandırabilecek milli bir ürün olan fındığın fiyatının bu şekilde İtalyan şirketi Ferrero tarafından belirlenmesine izin verilmesi, fiyatın bu şekilde manipüle edilerek Karadenizli üreticilerin mağdur edilmesi vatana ihanettir. Tarım bakanlarının ve Rekabet Kurumu’nun görevlerini kötüye kullandıkları çok açık bir şekilde ortadadır.”