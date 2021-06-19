CHP'li Başarır'dan Süleyman Özışık'a belgeli yanıt

CHP'li Ali Mahir Başarır, Süleyman Özışık'ın kendisine verdiği yanıtı Özışık’ın AK Parti dönemindeki Gemlik Belediyesi’nden aldığı hizmet alım bedeli belgelerini yayınlayarak çürüttü.

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Süleyman Özışık'ın "Söylediğin rakamların binde birini almadım" sözlerine yanıt verdi. Başarır, Özışık’ın AK Parti dönemindeki Gemlik Belediyesi’nden aldığı hizmet alım bedeli belgelerini yayınladı.

Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında yandaş gazeteci Süleyman Özışık’ın 4 ilçe belediyesi ve bir büyükşehir belediyesinden ‘Yazarlık Okulu Projesi’ kapsamında program hizmet alımı yaptığını açıklamıştı. Bunun üzerine Özışık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ali Mahir Başarır’ı yalanlayarak, "… Söylediğin rakamların binde birini almadım. Bu iftiralarını mahkeme salonunda ispatlamana fırsat vereceğim" demişti.

CHP’li Başarır, Özışık’ın AK Parti dönemindeki Gemlik Belediyesi’nden aldığı hizmet alım bedeli belgelerini yayınladı.

Kıvırmaktan bahsedecek en son kişiler görüyorum ki en sonunda utanma duygularını da yitirmişler!



Şerefinizi ortaya koyduğunuz olayın sonucunu tüm Türkiye hd izledik.



Yine yüzünüz kızarmayacak ama ben paylaşayım.



“Binde birini almadım” dediğin paranın makbuzlarının bir kısmı. https://t.co/NoEEwx70Al pic.twitter.com/w9F7hbfVuE — Ali Mahir Başarır (@alimahir) June 19, 2021

‘’Bu sözde gazeteci, söylemiş olduğum rakamların binde birini almadığını ifade ediyor" diyen Başarır, "Ben, şimdi bu kişinin sadece Gemlik Belediyesi’nden, AK Parti döneminde almış olduğu paraların belgesini yayınlıyorum. Diğer AK Parti’li ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinden aldıklarını da kendisi yayınlasın. Utanmadan cevap vereceğine, hangi belediyeden ne kadar para aldığını kendi yayınlasın" ifadelerini kullandı.

Başarır, şöyle devam etti: "Söylediklerimin, binde birini almadım diye ifade eden kişi, umarım bu belgeleri görünce yüzü kızarır, utanır. Mahkeme salonuna ulaşmadan, ben bu şahsa sadece bir belediyeden almış olduğu hizmet alım bedelinin faturasını buradan paylaşıyorum. Tüm vatandaşlarımız, binde biri kadar almış mı almamış bu belgelere bakarak hakikati görsün."