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CHP'li Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer fıtık ameliyatında hayatını kaybetti

CHP'li Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer fıtık ameliyatında hayatını kaybetti
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Aydın’ın Çine İlçe Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi’nde göbek fıtığı ameliyatı sırasında hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Enver Salih Dinçer hayatını kaybetti.

TEKRAR AMELİYATA ALININCA...

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, karaciğeri yetmezliği nedeniyle 22 ay önce nakil işlemi için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Dinçer, yapılan karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşarak görevine devam etti. 3 dönemden beri CHP’den Çine Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Dinçer, geçen hafta salı günü kontrol amacıyla Malatya’ya gitti. Dinçer’in doktorları nakline bağlı göbek fıtığı teşhisi koydu. Tekrar ameliyata alınan Başkan Dinçer’in tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Dinçer’in cenazesinin işlemlerinin ardından Çine’de toprağa verileceği öğrenildi

PEŞ PEŞE MESAJLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Dinçer için taziye mesajı yayınladı. Özel mesajında, "Yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim eczacı meslektaşım Çine Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer’e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve Çine'ye başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından, "Yol arkadaşımız, Çine Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Enver Salih Dinçer'e Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevdiklerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!" mesajını paylaştı.

Etiketler Enver Salih Dinçer ölüm chp
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