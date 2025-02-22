CHP'li Enginyurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomasını sordu

CHP'li Cemal Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na başlatılan "sahte diploma soruşturması" için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok sert tepki gösterek, "Senin Diploman var mı onuda sormaya devam" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı. İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiası başlatılan soruşturmada İmamoğlu için "resmi belgede sahtecilik" suçlaması yöneltildiği öğrenildi. İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma sonrasında CHP'li milletvekili Cemal Enginyurt'ta olay olacak bir sosyal medya paylaşımı geldi. CHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşımda "Ekrem İmamoğlu'nun diploması üzerine soruşturma başlattığına göre. Senin Diploman var mı onuda sormaya devam. @ekrem_imamoglu ne korkuttu seni be!” ifadelerini kullandı.