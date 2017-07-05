CHP'li Eren Erdem'in takkeli fotoğrafı olay oldu

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflar, akşam saatlerinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

ELİNDE SİGARA BAŞINDA TAKKE

20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bazı gençlerle birlikte çekilmiş fotoğraflarda Erdem başında takke ile görülüyor. Bir fotoğrafta elinde sigara bulunan Erdem, başka bir fotoğrafta ise abdest alırken poz veriyor.

FETÖ YURDUNDA MI ÇEKİLDİ?

Fotoğrafları sosyal medyada yayın kullanıcılar, Erdem olduğu iddia edilen kişi ile yanındaki arkadaşlarının FETÖ'ye ait bir yurtta olduğunu öne sürdü.

EREN ERDEM AÇIKLAMA YAPTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne katılan Eren Erdem'den ise kısa süre sonra bir açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Erdem, fotoğrafların 4 lise arkadaşı ile bir Kadir Gecesi SultanahmetCamii'nde çekildiğini söyledi.