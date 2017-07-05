İçişleri Bakanlığı'ndan ''Suriyeli'' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan ''Suriyeli'' açıklaması
Kredide milyonlarca TL'lik vurgun çarkı
Kredide milyonlarca TL'lik vurgun çarkı
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak ? İşte cevabı...
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak ? İşte cevabı...
İnternetten ev ilanı verenler dikkat ! Artık takiptesiniz...
İnternetten ev ilanı verenler dikkat ! Artık takiptesiniz...
Yok artık ! Okan Karacan 60 kilo birden verdi !
Yok artık ! Okan Karacan 60 kilo birden verdi !
Yüzlerce emniyet personeli görevine iade edildi
Yüzlerce emniyet personeli görevine iade edildi
Yüzyıllarca ayakta duran Roma surlarının sırrı çözüldü
Yüzyıllarca ayakta duran Roma surlarının sırrı çözüldü
O yasak 102 gün sonra resmen kalktı !
O yasak 102 gün sonra resmen kalktı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Temmuz 2017 09:38

CHP'li Eren Erdem'in takkeli fotoğrafı olay oldu

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in takkeli fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

CHP'li Eren Erdem'in takkeli fotoğrafı olay oldu
A+ A-

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflar, akşam saatlerinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

ELİNDE SİGARA BAŞINDA TAKKE

20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bazı gençlerle birlikte çekilmiş fotoğraflarda Erdem başında takke ile görülüyor. Bir fotoğrafta elinde sigara bulunan Erdem, başka bir fotoğrafta ise abdest alırken poz veriyor.

FETÖ YURDUNDA MI ÇEKİLDİ?

Fotoğrafları sosyal medyada yayın kullanıcılar, Erdem olduğu iddia edilen kişi ile yanındaki arkadaşlarının FETÖ'ye ait bir yurtta olduğunu öne sürdü.

EREN ERDEM AÇIKLAMA YAPTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne katılan Eren Erdem'den ise kısa süre sonra bir açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Erdem, fotoğrafların 4 lise arkadaşı ile bir Kadir Gecesi SultanahmetCamii'nde çekildiğini söyledi.

sosyal medya , eren erdem , chp , takke , sultanahmet camii