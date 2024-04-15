CHP'li Kilis Belediye Başkanı Arapça tabela ve afişleri söktürdü
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Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen, göreve başladıktan sonra ilk icraatları arasında, kentteki iş yerlerine asılan Arapça tabelaların kaldırılması yer aldı.
Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen'in talimatıyla zabıta ekipleri tarafından Arapça tabela ve afiş gibi iş yerlerine yönelik denetimler başlatıldı.
TEK TEK SÖKÜLMEYE BAŞLANDI
Belediye başkanının vaatlerinden biri olan ve kent genelindeki Suriyeli esnafların işletme önlerine asılan Arapça tabelalar tek tek sökülmeye başlandı.
Zabıta ekipleri, Arapça tabela bulunan işyerlerine tabela ve afişlerin kaldırılması için kent genelinde bulunan esnaflara 30 gün süre verilerek kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu.
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