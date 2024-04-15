  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'li Kilis Belediye Başkanı Arapça tabela ve afişleri söktürdü

CHP'li Kilis Belediye Başkanı Arapça tabela ve afişleri söktürdü

CHP'li Kilis Belediye Başkanı Arapça tabela ve afişleri söktürdü
Güncelleme:

Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen, göreve başladıktan sonra ilk icraatları arasında, kentteki iş yerlerine asılan Arapça tabelaların kaldırılması yer aldı.

Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen'in talimatıyla zabıta ekipleri tarafından Arapça tabela ve afiş gibi iş yerlerine yönelik denetimler başlatıldı.

TEK TEK SÖKÜLMEYE BAŞLANDI

Belediye başkanının vaatlerinden biri olan ve kent genelindeki Suriyeli esnafların işletme önlerine asılan Arapça tabelalar tek tek sökülmeye başlandı.

CHP'li Kilis Belediye Başkanı Arapça tabela ve afişleri söktürdü - Resim : 1

Zabıta ekipleri, Arapça tabela bulunan işyerlerine tabela ve afişlerin kaldırılması için kent genelinde bulunan esnaflara 30 gün süre verilerek kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu.

Etiketler kent arapça tabela
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Selektörle radar uyarısı suç mu? Uzmanı açıkladı Selektörle radar uyarısı suç mu? Uzmanı açıkladı Emeklinin yeterince derdi yokmuş gibi şimdi bir de bu çıktı Emeklinin yeterince derdi yokmuş gibi şimdi bir de bu çıktı Bir yalan yetti: Filistinlilerin çaresiz yolculukları böyle görüntülendi Bir yalan yetti: Filistinlilerin çaresiz yolculukları böyle görüntülendi Yaz gelmeden uyarısı geldi: Kavrulacağız Yaz gelmeden uyarısı geldi: Kavrulacağız Tuğba Ekinci sahnedeki erotik dansına gelen tepkilere böyle yanıt verdi Tuğba Ekinci sahnedeki erotik dansına gelen tepkilere böyle yanıt verdi İstanbul trafiğinde şaşkına çeviren görüntüler İstanbul trafiğinde şaşkına çeviren görüntüler IQ ortalaması 100'ün üzerinde: Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu IQ ortalaması 100'ün üzerinde: Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu Korkutan bu yer yarıkları, Türkiye'de görüntülendi Korkutan bu yer yarıkları, Türkiye'de görüntülendi ÖTV matrahları sıfır KM otomobilde tabloyu değiştirdi ÖTV matrahları sıfır KM otomobilde tabloyu değiştirdi Önce bahar, ardından kış geliyor... Yeni haftada hava nasıl olacak ? Önce bahar, ardından kış geliyor... Yeni haftada hava nasıl olacak ?