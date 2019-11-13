CHP'li Özel'den partilere çağrı: ''Meclis namusunu korumak zorunda''

TBMM’de, geçen yasama yılında bütün partilerin ortak kararıyla gündemden çıkarılan ve bir daha gelmemesi konusunda anlaşmaya varılan, termik santrallara havayı kirletmelerine imkân veren düzenleme, şirketlerin baskısıyla tekrar torba yasaya girdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu şirketler milletvekillerinden daha mı kudretli? Meclis namusunu korumak zorunda” diye konuştu.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen dijital hizmet vergisini düzenleyen yasaya, alakası olmamasına karşın termik santralların havayı kirletmelerine olanak sağlayan bir ekleme yapılmıştı. Söz konusu düzenlemenin TBMM’de Şubat 2019 tarihinde, 5 partinin uzlaşmasıyla genel kurul gündeminden çıkarılan ve bir daha getirilmeyeceği konusunda anlaşmaya varılan düzenleme olduğu ortaya çıktı.

‘KUDRETLİ ŞİRKETLER’

CHP’li Özel, 13 termik santrala 4.kez havayı kirletme izni verilmesini öngören düzenlemenin, TBMM’deki 5 siyasi partinin iradesine karşın yeniden gündeme gelmesine tepki gösterdi. Özel, “Bu kudretli şirketler, Saray’da kimleri ikna ettilerse, milletvekillerinden güçlü, grup başkanvekillerinin imzalarından güçlü olacaklar ki, 2.5 yıllık uzatma almışlar. AKP iktidarı vatandaşlarımızın sağlığından yana değil, Türkiye’deki elektrik enerjisi üretiminin yüzde 17-18’ini karşıladığı belirtilen bu 13 santralı işleten şirketlerden yana taraf olmaktadır. Meclis’in namusunu korumak için tüm siyasi partileri, bu düzenlemenin torba yasadan çıkarılmasına çağrıyoruz” diye konuştu.

2.5 YIL SÜRE

Özel, 13 termik santrala, 2019 sonuna kadar tamamlamaları gereken çevre mevzuatına, uyuma yönelik düzenlemeler için Haziran 2022’ye kadar uzatma verilmesine ve düzenlemenin komisyon aşamasında torba yasaya eklendiğine dikkat çekti. Özel, düzenlemeyle Afşin Elbistan, Seyitömer, Tunçbilek, Orhaneli, Çayırhan, Kangal, Soma, Kemerköy, Yeniköy, Çatalağzı ve Yatağan termik santrallarına çevre mevzuatına uyum için tanınan sürenin 2.5 yıl daha erteleneceğini belirterek “Burada yaşayan vatandaşlarımız kirli hava solumaya devam edecek, hava kirliliğiyle ilişkili solunum sistemi hastalıkları başta olmak üzere hastalıklarla boğuşmaya devam edecekler. Türkiye’deki solunum sistemi hastalıklarının yüksekliği ve bu termik santralların bulunduğu Bursa, Manisa ve Muğla’daki hava kirliliğinin diğer yerleşim yerlerine göre daha yüksek olduğu dikkate alınmalıdır” değerlendirmesini yaptı.