CHP'li vekil Meclis'e taşıdı: KYK yurtları cezaevi koğuşuna döndü

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda 3 kişilik odaların 6 kişilik yapılmasına tepki göstererek konuyu Meclis'e taşıdı.

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) 3 kişilik odaların 6 kişilik yapılarak öğrencilerin kapasitenin üzerinde barınmaya zorlanmasıyla ilgili konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orhan Sümer, “AKP iktidarının yarattığı barınma krizi, üniversite öğrencilerini ders çalışacak ortamın bile sağlanamadığı KYK yurt odalarına mahkum etti. İktidarın kötü ekonomi yönetimi nedeniyle ülke genelinde yurt ve ev fiyatları fahiş seviyelere ulaşmış durumda. Bu yıl üniversiteyi kazanmış öğrenciler özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere geldiklerinde barınma kabusu yaşıyor. KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler, önceden belirlenen kişi kapasitesinin üzerine çıkarılan odalarda barınmak zorunda kalıyor. Normalde 3 kişilik olması gereken odalar 6 kişilik yapılmış. Gençlerin ders çalışma alanları diye bir şey yok. Yatak bulana buna 'şükret' deniliyor. KYK yurtları cezaevi koğuşuna döndü” dedi.

"ÜNİVERSİTELER ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNUYLA AÇILIYOR"

Orhan Sümer şunları ifade etti:

“Üniversitelerin bilim yuvası, eğitim için araştırma yapan merkezler olması gerekirken ne yazık ki bam başka sorunlar ile gündeme geliyorlar. Yeni dönem başlarken Üniversite öğrencilerinin en büyük sorunu her yıl olduğu gibi ne yazık ki yine yurtlar. Gençler eğitime odaklanmaları gerekirken önce en temel ihtiyaç olan barınma sorununu çözmek durumunda kalıyorlar. Eğer ailelerin ekonomik güzü yoksa bir çok gencin hayalleri ne yazık ki başlamadan bitiyor.

KYK yurtlarına yerleşemeyen ve durumu olmayan yüz binlerce öğrenci ya eğtimini dondurmak ya da servet ödemek zorunda aklıyor. Para toplayarak tarihin en büyük projesini yapacaklarının sözünü verenler ne yazık ki Gençlerin barınması için yetrli sayıda yurt bina sı yapamıyor. Gençler cemaatlerin, vakıfların insafında işletilen özel yurtlarda barınmaya zorlanıyor. Bir çok ailenin de özellikle büyükşehirlerde ki yurt fiyatlarını karşılayacak gücü yok.”