CHP'lileri üzen haber ! Ölü bulundu...

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu (60), evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Durmuşoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları ve partililer, durumu polise bildirdi. Adapazarı İlçesi Yenigün Mahallesi Engin Sokağı'ndaki evine giden polis ve sağlık ekipleri, yalnız yaşayan Durmuşoğlu'nu ölü buldu.

Durmuşoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Durmuşoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek