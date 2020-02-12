CHP'nin CNN Türk boykotunu bir CHP'li daha delecek

CHP'li İrem Çiçek, CNN Türk'te programa katılacağını duyurmasından sonra bir açıklama yaparak, "CHP’de bir görevim yok. Avukatlık mesleğime devam ediyorum. Boykottan haberim var. Daha önce olduğu gibi doğru bildiğimizi her mecrada anlatmaya devam" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin CNN Türk televizyonuna karşı başlattığı boykotu, partinin bir önceki kurultayında Genel Başkan adayı olan Ümit Kocasakal'dan sonra, 24 Haziran 2018 seçimlerinde aday adayı olan İrem Çiçek deldi.

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in kızı olan avukat İrem Çiçek, bu akşam Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk olacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Çiçek, programa katılacağını duyurmasından sonra bir açıklama daha yaparak, "CHP’de bir görevim yok. Avukatlık mesleğime devam ediyorum. Boykottan haberim var. Daha önce olduğu gibi doğru bildiğimizi her mecrada anlatmaya devam." dedi.

Programın diğer konukları İsmail Saymaz, Hadi Özışık, Zafer Şahin ve Doğu Perinçek olacak.