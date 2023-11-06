  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'nin İzmir adayı için sürpriz isim

CHP'nin İzmir adayı için sürpriz isim

CHP'nin İzmir adayı için sürpriz isim
Güncelleme:

Özgür Özel'in CHP'nin Genel Başkanı seçilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 10 büyükşehir belediye başkanının yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu olurken CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı için sürpriz bir isim ortaya atıldı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı tarihi bir sonuca sahne oldu. Özgür Özel, ikinci tura kalan seçimlerin sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. CHP tarihinde ilk kez bir genel başkan sıfatıyla seçime giren bir isim kongreyi kaybetmiş oldu. Kazandığı zaferin ardından genel başkan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmasında yerel seçimleri işaret eden Özgür Özel, 'Seferberlik ilan ediyorum' dedi.

Özel'in genel başkan koltuğuna oturmasının ardından gözler, kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek veren büyükşehir belediye başkanlarına çevrildi.

İMAMOĞLU HARİÇ, 10 İSİM DE KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dışında 10 büyükşehir belediye başkanı Kılıçdaroğlu'na destek verirken, bu isimlerin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu oldu.

 Kulislerde hareketlilik giderek artarken, İzmir için ortaya atılan iddia gündem oldu.

İZMİR İÇİN 'SELİN SAYEK BÖKE' İDDİASI

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Özel ile birlikte hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir Büyükşehir için aday olarak, seçim sonrası başlayan değişim sürecinin başından beri birlikte hareket ettikleri İzmir eski Milletvekili Selin Sayek Böke'yi düşündüğü belirtiliyor.

 

Etiketler özgür özel selin sayek böke izmir izmir adayı izmir büyükşehir belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmara Denizi'nin kabusu geri mi dönüyor ?
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 300 milyon TL'lik sahte fatura itirafı
Bakan Fidan'dan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e soğuk duş
5 büyükşehrin yerel seçim anketi sonucu açıklandı
İşte yeni CHP! Özgür Özel'in listesine 8 sürpriz isim girdi
Deprem sonrası köy evlerinin son hali ortaya çıktı
5 bin lira emekli ikramiyesi için tarih belli oldu
İstanbul’da çaycıların dedikodu kavgası kamerada
Erdoğan ''Kirlettik, rezil ettik'' dediği turizm cennetinde teftiş yaptı
İstanbul'da güpe gündüz silahlı dehşet: 2 yaralı var!