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CHP’nin YSK temsilcisinden sandık güvenliği uyarısı

CHP’nin YSK temsilcisinden sandık güvenliği uyarısı
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CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) temsilcisi Mehmet Hamdi Yakupoğlu, yabancı uyruklu seçmenler hakkındaki sayıyı öğrenmek için İçişleri Bakanlığı ve TBMM’den yanıt alamadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart’ta seçim kararı alacağını, 14 Mayıs’ta da seçimlerin yapılacağını söyleyip topu YSK’ya atmıştı. ‘Millet ittifakı’da dün cumhurbaşkanı adayı olarak resmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu açıklamıştı.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı seçimlerde Meclis’teki sandalye dağılımı da parlamenter sisteme dönüş için hayati önem taşıyor. Gözler YSK’nın ‘Seçim yapılabilir‘ veya ‘Ertelenmeli‘ kararındayken CHP’nin kuruldaki temsilcisi Yakupoğlu, konu hakkında Hürriyet yazarı Hande Fırat’a konuştu.

Etiketler chp ysk seçim güvenliği seçim sandık sandık güvenliği
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