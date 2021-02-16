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  3. 16 Şubat 2021 18:54

Cide'de kardan kapanan 20 köy yolu ulaşıma açıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kar yağışı sonrası kapanan 79 köy yolundan 20'si çalışmalar sonrası ulaşıma açıldı.

Cide'de kardan kapanan 20 köy yolu ulaşıma açıldı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, köy yollarının açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, "Sahil bandında bulunan bütün köyleri ulaşıma açtık. Ayrıca 20'ye yakın köy yolunu da açtık. Halen yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor" dedi.

kar , cide
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