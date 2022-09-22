Çift gökkuşağı kartpostallık görüntü oluşturdu
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından oluşan çift gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, gün boyunca aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Akşam saatlerindeki sağanak geçişlerinin ardından güneşin çıkmasıyla birlikte gökyüzünde çift gökkuşağı oluştu. Kartpostallık görüntülere sahne olan anlar vatandaşların da ilgisini çekti. (DHA)
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