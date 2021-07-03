Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' teslim oldu: İşte ilk görüntüler

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çiftlik Bank kurucusu, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın bugün saat 22.30'da Türkiye'ye getirileceğini açıklarken, Mehmet Aydın'ın teslim olduğu anlara ait ilk görüntüler paylaşıldı.

Bakanlık faaliyetlerine ilişkin aylık bilgilendirme toplantısı düzenleyen Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Tosuncuk' lakabıyla tanınan, 'Çiftlik Bank' kurucusu Mehmet Aydın'ı Brezilya'dan Türkiye'ye getiren uçağın saat 09.50'de hareket ettiğini söyledi.

Çataklı, "Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın ile ilgili 2018 yılında kırmızı bülten çıkarmıştık. 1 Temmuz'da Brezilya'da başkonsolosluğumuza gelerek teslim olmuştu. Bu haber alınır alınmaz gerek Interpol dairemiz gerekse Dışişleri Bakanlığı'mız karşı muhataplarıyla hemen irtibata geçtiler ve bağlantılar kurdular ve Interpol dairemizden bir ekip seri bir şekilde Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler de tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldılar. Bugün sabah 09.50 sıralarında onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. Geldiğinde de gerekli yasal işlemler kendisiyle ilgili ülkemizde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

TESLİM ANI VE UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF

Öte yandan Mehmet Aydın'ın teslim olduğu anda çekilen ilk görüntü ve fotoğraflarına ulaşıldı. Görüntüde Aydın'ın, konsoloslukta teslim olduktan sonra polis tarafından üst aramasının yapıldığı anlar yer aldı. Mehmet Aydın'ın, Türkiye'ye getirildiği uçakta çekilen fotoğrafta da yanında polislerin olduğu görüldü.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINACAK

Uçaktan indiğinde gözaltına alınacak Aydın hakkındaki ilk işlem Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı Adliyesinde yapılacak. Aydın daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Başsavcılığına gönderilecek.

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor. Aydın hakkında ilk kırmızı bülten 19 Mart 2018’de yakalama kararına istinaden çıkarılmıştı.

Adalet Bakanlığınca bugüne kadar Mehmet Aydın’ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli iş birliği çerçevesinde temasa geçildi. Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı.

Firari Aydın'ın Brezilya’da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 yılı haziran ayında Brezilya’dan iadesi istendi. Yargı kararlarını içeren Adalet Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021’de bir kez daha Brezilya’ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi.

HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARLARI

Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.