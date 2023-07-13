Çiğ süte yüzde 35 zam

A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlardan çiğ süt fiyatları da nasibini aldı. Ulusal Süt Konseyi artan maliyetlerin ardından çiğ inek sütü tavsiye fiyatını yüzde 35.3'lük artışla 8.5 liradan 11.5 liraya yükseltti.

Ulusal Süt Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı 8,50 TL'den 11,50 TL'ye çıkarıldı. Açıklanan fiyata şuan 50 kuruş olan destek priminin dahil edilmediği ifade edildi.

Açıklamada soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması durumunda bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği duyuruldu.

Son 1 yılda girdi maliyetleri yüzde 100'e yakın artan üreticilerin beklentisi ise 14-15 TL bandında idi.