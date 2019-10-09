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  3. 09 Ekim 2019 18:16

Çılgın Türkler bombalar altında domates satışında

Suriye'ye düzenlenen operasyon sırasında ilçe hoparlçründen Mehmet Marşı'nın çalınması canlı yayına yansıdı. Türk bayrağı ile sokaklarda dolaşan çocukların yanı sıra bir sebze satıcısının "Domates, biber 5 lira" anonsu dikkat çekti.

Çılgın Türkler bombalar altında domates satışında
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Suriye'ye düzenlenen operasyon sırasında yapılan canlı yayına Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe belediyesinin hoparlörlerinden Mehmet Marşı çalınması yansıdı. Sokaklarda Türk bayrağı ile dolaşan çocukların yanı sıra Akçakale'de hayatın normal akışında devam ettiğini bir sebze satıcısının "Domates, biber 5 lira" şeklindeki anonsu da gösterir nitelikteydi.

Suriye sınırındaki Akçakale’de hayat normal akışında devam ediyor. Sınırın hemen yanındaki ilçenin karşısında bombardıman devam ederken çocukların sokaklarda Türk bayraklarıyla dolaşması ve bir sebze satıcısının “Domates biber patlıcan” anonsu dikkatlerden kaçmadı.

Habertürk canlı yayınına yansıyan o anlarda sunucunun “Domates, biber anonsu belediye anonsundan daha fazla duyuluyor” ifadeleri vatandaşların rahatlığını ve Türkiye Cumhuriyeti’ne duyduğu güveni gözler önüne serdi.

Canlı yayındaki diğer bir konuk ise “Hayat devam ediyor. Bu da Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Her şeye rağmen yanı başındaki ilçelerde Türkiye sınırı içerisinde Hatay’dan Hakkari’ye kadar uzanan sınır hattında bugüne kadar beldelerimiz, köylerimiz hayat standartlarından kaybetmeden yaşamlarını sürdürdüler” ifadeleriyle sınırdaki ilçede yaşanan psiklojiyi anlattı.

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satış , bombardıman , domates
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