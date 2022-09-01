Çok sayıda ilimiz için sağanak yağış, sel ve dolu yağışı uyarısı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak pek çok ilimizde sağanak yağış bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















