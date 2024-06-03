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Çöken bina soruşturmasında gözaltı sayısı yükseldi

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İstanbul Küçükçekmece'de çöken bina soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Küçükçekmece’de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 4 katlı bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan binanın sahibi H.M.G., ve binanın girişinde bulunan restoran sahibi Ö.A.D. gözaltına alındı. Çalışmaların devamında gözaltına alınan D.’nin eşi İ.D. ile restoranın eski sahibi Ö.K. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de çöken bina soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

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Etiketler küçükçekmece çöken bina bina çöktü gözaltı
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