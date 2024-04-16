Çorum'da 6 işçi azot gazından zehirlendi

Çorum'da bir fabrikada kazan temizliği yapan 6 işçi, azot gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Çorum’da Organize Sanayi Bölgesindeki kazan üretim fabrikasında temizlik için bir kazana giren Mehmet Ö. (42), Ali K. (53), Arslan K. (54), Ali T. (30), Oğuzhan K. (45) ve Ümit Ç. (35) baygınlık geçirdi. Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Azot gazından zehirlendiği belirlenen 6 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Mehmet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.