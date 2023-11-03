Cübbeli Ahmet: ''Günde 5 bin Allah desen de....''
Cübbeli Ahmet olarak tanınan ve yaptığı açıklamalar, verdiği vaazlarla dikkatleri üzerine çeken İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü "İstediğin kadar namaz kıl, günde 5 bin Allah de eziyet ediyorsan sonun felaket" dedi.
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cemaatle yaptığı bir sohbette söyledikleri ile gündem oldu.
Cübbeli, "İstediğin kadar namaz kıl, Günde 5 bin Allah de karına, komşuna, işçine eziyet ediyorsan hiç bir ibadet son nefeste imanını kurtarmaz. Sonun felaket" dedi.
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