Cübbeli Ahmet: ''Günde 5 bin Allah desen de....''

Cübbeli Ahmet olarak tanınan ve yaptığı açıklamalar, verdiği vaazlarla dikkatleri üzerine çeken İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü "İstediğin kadar namaz kıl, günde 5 bin Allah de eziyet ediyorsan sonun felaket" dedi.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cemaatle yaptığı bir sohbette söyledikleri ile gündem oldu. Cübbeli, "İstediğin kadar namaz kıl, Günde 5 bin Allah de karına, komşuna, işçine eziyet ediyorsan hiç bir ibadet son nefeste imanını kurtarmaz. Sonun felaket" dedi.