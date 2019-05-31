Cuma'da fenalaşan kişiye belediye başkanı müdahale etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla esnaflarından saatçı Tevfik Ural'ın cenazesi için Kurşunlu Camii'ye gitti.

Namaz çıkışı bir vatandaşın fenalaştığını gören Başkan Gürün hemen yardıma koştu. Doktor Gürün, yarı baygın vaziyetteki Kadir Karaoğlan isimli vatandaşa ilk müdahaleyi cami avlusunda yaptı. Osman Gürün'ün ilk müdahalesi sonrası kendine gelen 61 yaşındaki Kadir Karaoğlan, bölgeye gelen ambulans yetkililerine teslim edildi. Ambulanstaki sağlık personeline fenalaşan vatandaşın durumu ve yaptığı müdahale ile ilgili bilgi veren Başkan Gürün, hastaya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.