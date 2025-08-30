  1. Anasayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti, yine ''Recep Tayyip Erdoğan'' sloganları yükseldi
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'den ayrılıken ise "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan", "Reis" sloganları atıldı.

Büyük Zafer'in 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk bugün milletçe büyük zaferin 103. Yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu'yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz büyük zaferin kazanılmasına vesile olan zat-ı alinizle birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsız dağa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır.

Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir'de yine slogan ayıbı yaşandı

Erdoğan ve devlet erkanı, Misakı Milli Kulesi’ne geçerken, Anıtkabir avlusuna alınmış olan ve bariyer arkasında bekleyen bir grup Erdoğan sloganları attı.

Dana önce 2019'daki 10 Kasım, 2020'deki 30 Ağustos ve 29 Ekim ile geçen sene 29 Ekim'de devlet erkanının katıldığı resmi törenlerde Anıtkabir avlusuna alınan bir grup Erdoğan lehine tezahüratlar yapmıştı.

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun’a göre yayınlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin “Törenler” başlıklı 35. maddesinde “Anıtkabir'de, ancak Atatürk'e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla; tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez” hükmü yer alıyor.

