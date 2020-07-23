Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya'ya ziyaret!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yetkililer eşlik etti.

Dört gün önce de Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde son incelemeleri yaptı.

BAHÇELİ DE AYASOFYA'DA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ayasofya'ya geldi.

NAMAZ ÖNCESİ CAMİ TABELASI AÇILDI

Ayasofya Camisi'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, bir grup vatandaş Ayasofya Meydanı'nda Erdoğan'ı görmek için bekledi.