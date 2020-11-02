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  3. 02 Kasım 2020 18:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden saatler sonra sağ olarak kurtarılan minik Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e geçmiş olsun mesajı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum"

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