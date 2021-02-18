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  3. 18 Şubat 2021 22:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov onuruna Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Resmi Konutu'nda yemek verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı onuruna yemek verdi
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Oktay ve Asadov, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Resmi Konutu'nda akşam yemeğine geçti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay , Azerbaycan Başbakanı
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