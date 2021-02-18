Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı onuruna yemek verdi

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Oktay ve Asadov, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Resmi Konutu'nda akşam yemeğine geçti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.
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