Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor. Kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT 5B, uydusu ABD’nin Florida eyaletinden bulunan Cape Canaveral üssü’nden uzaya fırlatıldı. TÜRKSAT Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen uydu fırlatma töreni sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismaloğlu, "20 yıl önce hayal edilemeyen işlerdi bunlar. Bunları söylediğiniz zaman garip garip bakıyorlardı. Şimdi bize diğer uyduyu ne zaman atıyorsunuz soruları gelmeye başladı. Bunlar ülkemizin geldiği konumu gösteren veriler aslında. İnşallah artarak devam edecek ve gençlerimizi de inşallah ekibimize katacağız. Türkiye artık bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi" iddiasında bulundu.

'ÇOK DAHA GÜÇMLÜ BİR TÜRKİYE'Yİ İLERİDE GÖRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise, "Sadece dışarıdan aldığınız teknoloji transferiyle sürdürülebilir kılmak mümkün değil. Özgün anlamda gençlerinize bunu aşılamadığınız zaman, onlar inanmadığı sürece olmaz. Güçlü bir liderliğimiz var. İkisini de birleştirdiğimizde çok daha güçlü bir Türkiye’yi gelecekte göreceğiz" ifadelerini şöyle sürdürdü:

'UZAY İSTASYONUNA KADAR GİDEN YOLUMUZ VAR'

"Sayın Bakanımız da söylediği gibi gençler geliyor. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, Uzay Ajansımız aynı şekilde. Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor. Kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz."