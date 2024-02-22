  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında AYM kararına uyulmadı

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında AYM kararına uyulmadı

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında AYM kararına uyulmadı
Güncelleme:

Muğla'da Cumhurbaşkanına hakaretten ceza alan gazeteci Tülay Sükün'ün başvurusunda AYM'nin verdiği hak ihlali kararı Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'kabule değer" bulunmayarak uygulanmadı.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin iki kez Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkındaki “hak ihlali” kararına uymamasıyla başlayan yargı krizi sürüyor.

Muğla’da yaşayan bir gazeteci hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten ceza verildi. Dosyanın AYM’ye taşınması üzerine Yüksek Mahkeme, “hak ihlali” kararı aldı.

Ancak Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre yargılamanın yeniden yapılması gerekirken ilk derece mahkemesi, AYM’nin kararını "kabule değer" bulmayarak uygulamadı.

Anayasa Mahkemesi "hak ihlali" demişti

Yüksek Mahkeme, Sükün’ün başvurusuyla, buna benzer 607 dosyayı birleştirerek 29 Mart 2023’te verdiği kararda HAGB kararlarına işaret ederek, “ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine” hükmetti. Yüksek Mahkeme, “Başvurucular, çeşitli şekillerde açıkladıkları düşünceleri veya katıldıkları toplantıdaki ve gösteri yürüyüşlerindeki eylemleri nedeniyle hapis ya da adli para cezalarıyla cezalandırılmış, ancak HAGB kararı verilerek beş yıl süreyle denetim altına alınmıştır. Bu nedenle söz konusu HAGB kararlarının tümünün başvurucuların ifade özgürlükleri ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarına müdahale oluşturduğu sonucuna varılmıştır” diyerek, Sükün için yeniden yargılama yapılması gerektiğini kaydetti.

Birgün

Etiketler AYM yerel mahkeme mahkeme karar aym kararı hak ihlali
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kapkaççı İstanbul'da 10 yaşındaki çocuğun ekmek parasını çaldı Kapkaççı İstanbul'da 10 yaşındaki çocuğun ekmek parasını çaldı Film sahnesi değil, gerçek! Niagara Şelalesi buz tuttu Film sahnesi değil, gerçek! Niagara Şelalesi buz tuttu Survivor All Star'da dünya yıldızı sürprizi: Acun'la takım olup yarıştı Survivor All Star'da dünya yıldızı sürprizi: Acun'la takım olup yarıştı Bu sefer komşu kavgası yaktı: Dilan-Engin Polat'a bir şok daha! Bu sefer komşu kavgası yaktı: Dilan-Engin Polat'a bir şok daha! Benzin ve motorine indirim geldi Benzin ve motorine indirim geldi AK Partili adaydan jandarma komutanına küfür etti AK Partili adaydan jandarma komutanına küfür etti Türkiye'de yeni bir fay hattı tespit edildi: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir Türkiye'de yeni bir fay hattı tespit edildi: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir 2022 Türkiye Güzeli Nursena Say Hindistan'da 2022 Türkiye Güzeli Nursena Say Hindistan'da Kış ortasında bahar geliyor! Meteoroloji tarih verdi Kış ortasında bahar geliyor! Meteoroloji tarih verdi Kurye robotlar işe başladı Kurye robotlar işe başladı