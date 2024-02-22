Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında AYM kararına uyulmadı

Muğla'da Cumhurbaşkanına hakaretten ceza alan gazeteci Tülay Sükün'ün başvurusunda AYM'nin verdiği hak ihlali kararı Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'kabule değer" bulunmayarak uygulanmadı.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin iki kez Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkındaki “hak ihlali” kararına uymamasıyla başlayan yargı krizi sürüyor.

Muğla’da yaşayan bir gazeteci hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten ceza verildi. Dosyanın AYM’ye taşınması üzerine Yüksek Mahkeme, “hak ihlali” kararı aldı.

Ancak Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre yargılamanın yeniden yapılması gerekirken ilk derece mahkemesi, AYM’nin kararını "kabule değer" bulmayarak uygulamadı.

Anayasa Mahkemesi "hak ihlali" demişti

Yüksek Mahkeme, Sükün’ün başvurusuyla, buna benzer 607 dosyayı birleştirerek 29 Mart 2023’te verdiği kararda HAGB kararlarına işaret ederek, “ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine” hükmetti. Yüksek Mahkeme, “Başvurucular, çeşitli şekillerde açıkladıkları düşünceleri veya katıldıkları toplantıdaki ve gösteri yürüyüşlerindeki eylemleri nedeniyle hapis ya da adli para cezalarıyla cezalandırılmış, ancak HAGB kararı verilerek beş yıl süreyle denetim altına alınmıştır. Bu nedenle söz konusu HAGB kararlarının tümünün başvurucuların ifade özgürlükleri ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarına müdahale oluşturduğu sonucuna varılmıştır” diyerek, Sükün için yeniden yargılama yapılması gerektiğini kaydetti.

Birgün